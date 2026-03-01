В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 1 марта прошло пять матчей. С актуальным положением команд можно ознакомиться по ссылке.

«Шарлотт» — «Портленд» — 109:93 (29:17, 22:26, 23:24, 35:26)

Лидером по очкам в составе «Шарлотт» стал форвард Брэндон Миллер. На его счету 26 баллов и восемь подборов. У «Портленда» 25 очков набрал разыгрывающий Джру Холидей. «Шмели» продлили серию побед до четырех матчей.

«Майами» — «Рокетс» — 115:105 (32:28, 19:24, 34:31, 30:22)

Кевин Дюрант, звёздный лёгкий форвард «Хьюстона», стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка, сделав пять подборов и восемь результативных передач. У команды-победителя отличился центровой Бэм Адебайо, который оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и совершив 11 подборов.

«Вашингтон» — «Торонто» — 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:30)

За гостей в этом матче отличился форвард Иммануэл Куикли. На счету американца 27 очков и 11 передач. В составе столичной команды 19 очков смог набрать канадец Уилл Райли, добавив четыре подбора и три передачи в личную статистику.

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)

Лучшим игроком матча стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, который набрал 26 очков, сделал 6 подборов и 8 передач.

Американский легкий форвард Леброн Джеймс из «Лейкерс» показал отличный результат, набрав 22 очка, 7 подборов и 9 результативных передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет дома с «Сакраменто Кингз».

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 105:115 (22:27, 18:38, 33:24, 32:26)

В составе победителей лидером по очкам стал Саддик Бей: 24 балла, пять подборов и шесть передач. У хозяев паркета лучшим стал новичок Айзейя Коллиер, в активе которого 21 очко, три подбора и семь передач.