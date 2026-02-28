«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме уступил «Оклахоме» со счетом 121:127.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 14 передач, а Джамал Мюррэй набрал 39 очков. У хозяев отличился Шэй Гилджес-Александр, набрав 36 очков.
«Оклахома» с результатом 46-15 сохранила лидерство на Западе, «Денвер» (37-23) идёт четвёртым.
«Даллас» дома проиграл «Мемфису» — 105:124. Разыгрывающий «Гриззлис» Кэм Спенсер стал лучшим игроком встречи с 25 очками.
«Мемфис» прервал серию из трёх поражений и с показателем 22-36 занимает 11-е место на Западе, «Даллас» — 12-й (21-38).
«Бостон» разгромил «Бруклин» — 148:111.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл 22 минуты, набрал 5 очков и сделал 2 передачи.
«Бостон» (39-20) остаётся вторым на Востоке, а «Бруклин» (15-44) — 14-й.