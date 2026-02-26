В третий день чемпионата Европы среди юниоров до 20 лет в Тбилиси российская сборная по сабле завоевала золото в командных соревнованиях.

Юниорская сборная России по сабле globallookpress.com

В финале россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада одержали победу над польской командой со счетом 45:33.

Чемпионат Европы среди юниоров завершится 27 февраля. В декабре 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским юниорам и кадетам участвовать в международных соревнованиях под национальной символикой.