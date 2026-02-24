Российский фигурист Петр Гуменник отметил, что он доволен своим выступлением на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Петр Гуменник
Петр Гуменник globallookpress.com

Спортсмен занял шестое место.  Гуменник выступал на ОИ в нейтральном статусе.

«Самое яркое впечатление Олимпиады?  Наверное, прокат произвольной.  Впитывал по максимуму все впечатления.  Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции.  Но на самом деле я остался спокоен.

Своим выступлением доволен.  Сделал, что мог.  К чему готовился, то и показал», — приводит слова Гуменника ТАСС.