Российский фигурист Петр Гуменник отметил, что он доволен своим выступлением на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Петр Гуменник globallookpress.com

Спортсмен занял шестое место. Гуменник выступал на ОИ в нейтральном статусе.

«Самое яркое впечатление Олимпиады? Наверное, прокат произвольной. Впитывал по максимуму все впечатления. Я был немножко удивлен, думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции. Но на самом деле я остался спокоен.

Своим выступлением доволен. Сделал, что мог. К чему готовился, то и показал», — приводит слова Гуменника ТАСС.