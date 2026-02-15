Замкнули тройку Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов (+33,1 секунды и 7 промахов).

Вторыми стали Эдуард Латыпов Александр Корнев . Они отстали от первого места на 11,1 секунды и сделали 8 промахов.

Его победителями стали Кирилл Бажин и Карим Халили , преодолевшие дистанцию за 36 минут 58,3 секунды и 8 промахами.

Завершился командный спринт по биатлону в рамках 5-го этапа Кубка Содружества в Сочи.

