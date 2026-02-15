Завершился командный спринт по биатлону в рамках 5-го этапа Кубка Содружества в Сочи.

Карим Халили
Карим Халили globallookpress.com

Его победителями стали Кирилл Бажин и Карим Халили, преодолевшие дистанцию за 36 минут 58,3 секунды и 8 промахами.

Вторыми стали Эдуард Латыпов Александр Корнев.  Они отстали от первого места на 11,1 секунды и сделали 8 промахов.

Замкнули тройку Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов (+33,1 секунды и 7 промахов).

Мужчины.  Командный спринт:

1.  Россия-1 (Карим Халили, Кирилл Бажин) — 36 минут 58,3 секунды (2+6 промаха)
2.  Россия-3 (Эдуард Латыпов, Александр Корнев) +11,1 секунды (3+5)
3.  Россия-10 (Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов) +33,1 (1+6)
4.  Россия-5 (Дмитрий Евменов, Александр Поварницын) +52,6 (5+6)
5.  Россия-2 (Антон Бабиков, Александр Логинов) +1.02,4 (5+6).