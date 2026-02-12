«Сан-Антонио Сперс» решили расстаться с форвардом Джереми Соханом, предоставив ему статус свободного агента.

Джереми Сохан globallookpress.com

22-летний баскетболист, включенный в сборную новичков НБА в 2023 году, завершает свое выступление за команду после четырех сезонов, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

По информации инсайдеров, до дедлайна велись переговоры об обмене американца польского происхождения, но стороны не достигли соглашения. Теперь у Сохана есть возможность присоединиться к одной из нескольких заинтересованных команд.

Выбранный под девятым номером на драфте НБА 2022 года, форвард в последние два месяца практически не играл в составе «Сперс». С 7 января его игровое время не превышало пяти минут в двух матчах.

За сезон 2025/2026 Сохан провел 28 игр, набирая в среднем 4,1 очка, 2,6 подбора и одну передачу, при этом его результативность с игры составляла 47,5%.