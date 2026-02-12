Сборная Германии заняла 1-е место в финале смешанной эстафеты по санному спорту.
Немецкая сборная установила рекорд трассы, показав результат в 3 минуты 41.672 секунд.
Серебряные медали завоевала сборная Австрии с результатом 3 минуты 42.521 секунды. Бронзу забрала сборная Италии.
Тройка медалистов среди сборных по санному спорту:
1. Германия (Юлия Таубиц, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Магдалена Мачина, Даяна Айтбергер) — 3.41,762.
2. Австрия (Лиза Шульте, Томас Штой, Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Лара Михаэла Кипп, Зелина Эгле) — отставание 0,542.
3. Италия (Верена Хофер, Симон Кайнцвальднер, Эмануэль Ридер, Доминик Фишналлер, Андреа Вёттер, Марион Оберхофер) +0,849.