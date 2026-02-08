Никола Йокич поднялся на вторую строчку в истории НБА по количеству трипл-даблов.

Никола Йокич globallookpress.com

Центровой «Денвера» отметился очередным трипл-даблом в матче регулярного чемпионата против «Чикаго», который завершился победой «Наггетс» со счётом 136:120. Для 30-летнего серба это достижение стало 182-м за карьеру в лиге — таким образом он обошёл легендарного Оскара Робертсона и вышел на чистое второе место по этому показателю.

Рекордсменом остаётся разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук, на счету которого 207 трипл-даблов.

Йокич был выбран «Денвером» на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В его активе титул чемпиона НБА и звание MVP финальной серии 2023 года, а также шесть участий в Матче всех звёзд — с 2019 по 2024 год.