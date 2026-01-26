«Майами» одержал гостевую победу над «Финиксом» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:102 в пользу команды из Флориды.

Егор Дёмин globallookpress.com

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 26 очков.

«Майами» располагается на седьмом месте в Восточной конференции. «Финикс» занимает седьмую строчку на Западе.

«Бруклин» потерпел крупное поражение от «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча, прошедшая на арене «Интуит Доум» в Инглвуде, завершилась со счётом 126:89 в пользу хозяев площадки.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на паркете 29 минут, за которые набрал 12 очков, сделал два подбора и отдал пять результативных передач.

«Клипперс» располагаются на 10-м месте в Западной конференции. «Бруклин» занимает 13-ю позицию на Востоке.

НБА. Результаты матчей 26 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 139:116

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 85:111

«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 101:103

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 95:104

«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 102:111

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин Нетс» — 126:89