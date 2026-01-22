За океаном этой ночью состоялись 7 матчей регулярного чемпионата НБА.
Актуальная таблица здесь.
«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)
Разыгрывающий гостей Егор Демин сыграл 21 минуту, набрал 6 очков и сделал 1 подбор и 3 результативные передачи.
«Нью-Йорк» с результатом 26-18 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 12-30.
Н: Брансон (20), Шэмет (18), Макбрайд (14), Таунс (14).
Б: Портер (12), З. Уильямс (11), Клауни (8), Пауэлл (6), Демин (6), Шарп (6).
«Бостон» — «Индиана» — 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26)
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.
Б: Браун (30 + 10 подборов), Хаузер (17), Кета (17), Уайт (13).
И: Сиакам (32 + 10 подборов), Уокер (19), Ферфи (10).
«Шарлотт» — «Кливленд» — 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)
Ш: Миллер (24), Книппел (21 + 11 подборов), Бриджес (11), Секстон (11).
К: Митчелл (24), Тайсон (14), Э. Мобли (14 + 14 подборов), Аллен (13).
«Мемфис» — «Атланта» — 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)
Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант оформил дабл-дабл — 23 очка и 10 передач.
М: Морант (23 + 10 передач), Уэллс (18), Кауард (17), Джарен Джексон (17).
А: Джонсон (32 + 15 подборов), Оконгву (18), Кеннард (18), Макколлум (15).
«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)
Н: Бей (20), Мерфи (17), Пиви (17).
Д: Дюрен (20 + 15 подборов), Дженкинс (17), Д. Робинсон (15), Томпсон (12).
«Милуоки» — «Оклахома» — 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)
Лучшим в этой игре был разыгрывающий гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 40 очков и сделавший 11 передач. В активе форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 19 очков и 14 подборов.
«Оклахома» сохраняет лидерство в Западной конференции НБА. «Милуоки» идет 11-м на «Востоке».
М: Адетокунбо (19 очков+14 подборов), Энтони (17), Грин (15), Портис (15).
О: Гилджес-Александер (40+11 передач), Митчелл (18), К. Уильямс (18).
«Сакраменто» — «Торонто» — 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)
C: Уэстбрук (23 очка), Лавин (19), Монк (17).
Т: Ингрэм (23), Барнс (23), Мамукелашвили (22).