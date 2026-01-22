За океаном этой ночью состоялись 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)

Разыгрывающий гостей Егор Демин сыграл 21 минуту, набрал 6 очков и сделал 1 подбор и 3 результативные передачи.

«Нью-Йорк» с результатом 26-18 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 12-30.

Н: Брансон (20), Шэмет (18), Макбрайд (14), Таунс (14).

Б: Портер (12), З. Уильямс (11), Клауни (8), Пауэлл (6), Демин (6), Шарп (6).

«Бостон» — «Индиана» — 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26)

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

Б: Браун (30 + 10 подборов), Хаузер (17), Кета (17), Уайт (13).

И: Сиакам (32 + 10 подборов), Уокер (19), Ферфи (10).

«Шарлотт» — «Кливленд» — 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)

Ш: Миллер (24), Книппел (21 + 11 подборов), Бриджес (11), Секстон (11).

К: Митчелл (24), Тайсон (14), Э. Мобли (14 + 14 подборов), Аллен (13).

«Мемфис» — «Атланта» — 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)

Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант оформил дабл-дабл — 23 очка и 10 передач.

М: Морант (23 + 10 передач), Уэллс (18), Кауард (17), Джарен Джексон (17).

А: Джонсон (32 + 15 подборов), Оконгву (18), Кеннард (18), Макколлум (15).

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)

Н: Бей (20), Мерфи (17), Пиви (17).

Д: Дюрен (20 + 15 подборов), Дженкинс (17), Д. Робинсон (15), Томпсон (12).

«Милуоки» — «Оклахома» — 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)

Лучшим в этой игре был разыгрывающий гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 40 очков и сделавший 11 передач. В активе форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 19 очков и 14 подборов.

«Оклахома» сохраняет лидерство в Западной конференции НБА. «Милуоки» идет 11-м на «Востоке».

М: Адетокунбо (19 очков+14 подборов), Энтони (17), Грин (15), Портис (15).

О: Гилджес-Александер (40+11 передач), Митчелл (18), К. Уильямс (18).

«Сакраменто» — «Торонто» — 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)

C: Уэстбрук (23 очка), Лавин (19), Монк (17).

Т: Ингрэм (23), Барнс (23), Мамукелашвили (22).