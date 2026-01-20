За океаном этой ночью состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Кливленд» — «Оклахома» — 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45)

В составе победителей больше всех очков набрал Шей Гилджес-Александер — 30 баллов. У «Кливленда» лучшим бомбардиром стал Донован Митчелл с 19 очками.

«Кливленд» прервал серию из двух побед подряд. «Оклахома», напротив, одержала шестую победу подряд в семи матчах. В следующем поединке «Кливленд» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Оклахома» сыграет с «Милуоки Бакс».

«Вашингтон» — «Клипперс» — 106:110 (26:26, 27:28, 28:25, 25:31)

В этом матче самым продуктивным игроком стал американский разыгрывающий защитник и лидер «Клипперс» Джеймс Харден, который набрал 36 очков, сделал 7 подборов и 9 передач. Для команды из Калифорнии эта победа стала шестой подряд.

Самым результативным игроком команды хозяев стал французский центровой Алекс Сарр, который заработал 28 очков, сделал 6 подборов и 2 передачи.

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 97:114 (22:31, 25:44, 24:19, 26:20)

В составе победителей наибольшее количество очков набрал Макс Кристи — 26 баллов.

За «Нью-Йорк» отличились Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс, каждый из которых заработал по 22 очка.

«Нью-Йорк Никс» уступил в четвертый раз подряд, а «Даллас» продолжил свою победную серию, выиграв уже три игры подряд.

«Сан-Антонио» — «Ютта» — 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)

Французский центровой и лидер «Спёрс», Виктор Вембаньяма, стал самым результативным игроком матча, набрав 33 очка и 10 подборов, оформив дабл-дабл.

В составе гостей больше всех очков заработал американский разыгрывающий Кейонте Джордж — 30 очков, три подбора и шесть передач.

Следующие игры запланированы на 21 января: «Сан-Антонио» сыграет в гостях с «Хьюстон Рокетс», а «Юта» примет «Миннесоту Тимбервулвз» на своей арене.

«Филадельфия» — «Индиана» — 113:104 (33:30, 17:25, 32:26, 31:23)

В составе победителей лучшим стал разыгрывающий Тайриз Макси, в активе которого 29 очков, четыре подбора, восемь передач и восемь подборов. За «Индиану» выделился Эндрю Немхард: 25 очков и пять передач.

«Бруклин» — «Финикс» — 117:126 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23)

19-летний разыгрывающий защитник «Бруклина», Егор Дёмин, не смог выйти на площадку в матче из-за медицинских причин, поскольку это была вторая игра «Нетс» всего за два дня.

Самым продуктивным игроком встречи стал лёгкий форвард «Финикса», Диллон Брукс, который набрал 27 очков, сделал пять подборов и два ассиста. За «Нетс» отличился Майкл Портер, набравший 23 очка, шесть подборов и четыре ассиста.

«Детройт» — «Бостон» — 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21)

За «Детройт» в этом поединке в этом матче дабл-дабл оформил Кейд Каннингем: 16 очков и 14 передач при двух блоках. В составе «Бостона» лучшим стал Джейлен Браун, записав на свой счет 32 очка и 11 подборов.

«Голден Стэйт» — «Майами» — 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19)

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 19 очков и 11 передач. Лучшим в команде стал Брендан Подземски с 24 баллами. У «Майми» отличился Норман Пауэлл с 21 очком, тремя подборами и тремя передачами.