Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил собственное решение по поводу допуска россиян на Игры-2026 в Италии.

Павел Рожков globallookpress.com

Ранее в организации заявили, что представители России не смогут отобраться на Паралимпиаду, но затем поменяли решение на положительное в лыжных видах спорта. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Сегодня ситуация поменялась.IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».