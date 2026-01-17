За океаном этой ночью состоялись 6 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)

Больше всего очков набрал центровой «Пэйсерс» Джей Хафф (29).

И: Хафф (29), Сиакам (27), Нембхард (19 + 10 передач), Несмит (12), Джексон (12).

Н: Уильямсон (27), Мерфи (22), Бей (20), Фирс (16), Куин (14 + 12 подборов).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)

Форвард «Кавальерс» Джейлон Тайсон набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Ф: Эмбиид (33), Макси (22), Джордж (14), Граймс (14).

К: Тайсон (39), Хантер (16), Э. Мобли (15), Митчелл (13 + 11 передач), Проктор (13).

«Бруклин» — «Чикаго» — 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37)

Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 19 минут, набрал 5 очков и сделал 2 результативные передачи. В этот раз он начал встречу не в стартовой пятерке.

Б: Портер (26), Клауни (23 + 11 подборов), Шарп (14), Вольф (13).

Ч: Вучевич (19), Досунму (18), Уайт (17), Бузелис (15), Смит (14 + 13 подборов).

«Торонто» — «ЛА Клипперс» — 117:121 ОТ (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)

Лучшим в этой игры был разыгрывающий гостей Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 передач.

Т: Барнс (24), Ингрэм (19), Шэд (15 + 13 передач), Агбаджи (15), Дик (15).

К: Харден (31 + 10 передач), Миллер (19), Зубац (16 + 14 подборов), Кристи (16).

«Хьюстон» — «Миннесота» — 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23)

У «Рокетс» самым результативным игроком стал форвард Кевин Дюрант, на счету которого 39 очков. У «Тимбервулвз» 39 очков набрал Джулиус Рэндл.

«Сакраменто» — «Вашингтон» — 128:115 (41:22, 26:39, 34:23, 27:31)

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Расселл Уэстбрук, на счету которого 26 очков. У гостей 19 очков набрал Александр Сарр.