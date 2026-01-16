За океаном этой ночью состоялись 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Детройт» — «Финикс» — 108:105 (23:32, 33:31, 33:27, 19:15)

Д: Д. Робинсон (19), Харрис (16), Дюрен (16 + 17 подборов), Айви (15).

Ф: Аллен (33), Гиллеспи (18), Брукс (16), О'Нил (11).

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» — 91:111 (19:21, 29:34, 27:22, 16:34)

Х: Дюрант (19), Смит (17 + 10 подборов), Шенгюн (14 + 13 подборов), Томпсон (13).

О: Гилджес-Александер (20), Холмгрен (18), Митчелл (17), Дорт (13).

«Майами» — «Бостон» — 114:119 (36:25, 28:29, 29:29, 21:36)

М: Пауэлл (26), Хирро (22), Адебайо (22), Уиггинс (16).

Б: Саймонс (39), Браун (27), Хаузер (17).

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 119:101 (31:27, 35:26, 40:16, 13:32)

Форвард «Бакс» Виктор Вембаньяма овормил дабл-дабл — 22 очка и 10 подборов.

С: Вембаньяма (22 + 10 подборов), Касл (19 + 10 передач), Фокс (18), Шэмпени (13 + 11 подборов), Харпер (13).

«Даллас» — «Юта» — 144:122 (35:24, 35:26, 42:29, 32:43)

Форвард «Джаз» Байс Сенсабо набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Д: Томпсон (26), Маршалл (22), Харди (19), Уильямс (18).

Ю: Сенсабо (27), Джордж (17), Бэйли (15), Клэйтон (15), Уильямс (13).

М: Я. Адетокунбо (21), Кузма (18), Портис (13).

«Портленд» — «Атланта» — 117:101 (33:25, 21:31, 34:31, 29:14)

П: Шэрп (24 очка), Грант (16), Руперт (13)

А: Оконгву (26), Макколлум (20), Джонсон (12 + 11 подборов).

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 126:113 (30:35, 32:24, 37:28, 27:26)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Джимми Батлер — на его счету 32 очка. Также у него 8 подборов и 4 ассиста. Стефен Карри набрал 27 очков, а также совершил 3 подбора и 7 семь результативных передач.

В составе гостей стоит выделить центрового Карла-Энтони Таунса, у него дабл-дабл из 17 очков и 20 подборов, также он сделал два ассиста.

Г: Батлер (32 очка), Карри (27), Муди (21)

Н: Ануноби (28), Макбрайд (25), Бриджес (21).

«Лейкерс» — «Шарлотт» — 117:135 (39:30, 16:34, 38:40, 24:31)

У хозяев 39 очков набрал Лука Дончич, став самым результативным игроком матча. На счету Леброна Джеймса 29 очков и 9 подборов.

У гостей дабл-дабл сделал Лонзо Болл — 30 очков и 11 передач. На счету Брендона Миллера 26 очков, у Майлза Бриджеса — 25.

«Лейкерс» занимают 5-е место в Западной конференции — 24 победы и 15 поражений. «Шарлотт» — на 12-й строчке Востока с 15 победами и 26 поражениями.