За океаном этой ночью состоялись 6 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Кливленд» — «Юта» — 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33)

«Индиана» — «Бостон» — 98:96 (19:24, 34:32, 26:21, 19:19)

Больше всего очков в этой встрече набрал разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард (23). На два очка меньше в активе форварда хозяев Паскаля Сиакама.

«Индиана» одержала третью победу подряд, но все равно остается на последней позиции в Восточной конференции НБА. «Бостон» пока третий на «Востоке».

«Торонто» — «Филадельфия» — 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16)

«Даллас» — «Бруклин» — 113:105 (32:23, 24:22, 28:32, 29:28)

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин не играл в этой встрече из-за воспаления связки левой стопы.

Больше всего очков набрал форвард гостей Майкл Портер-младший (28).

Также 27 очков у первого номера драфта НБА-2025 Купер Флэгг, выступающего за «Даллас». Еще у него 5 подборов и 5 результативных передач.

«Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, набравший 42 очка, а также сделавший 7 подборов и 8 ассистов. 41-летний форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка при 4 подборах и 3 передачах.

У форварда хозяев Демар Дерозан в активе 32 очка.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и занимают пятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет 14-м на «Западе».

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт» — 117:109 (22:26, 23:17, 41:41, 31:25)