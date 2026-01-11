21-летний легкий форвард клуба «Юта Джаз» Коди Уильямс установил антирекорд в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), завершив матч против «Шарлотт Хорнетс» с показателем «плюс-минус» -60. Игра завершилась со счетом 95:150 в пользу «Хорнетс».

Коди Уильямс deseret.com

Уильямс набрал 15 очков, реализовав 5 из 9 бросков с игры, и сделал два подбора. Ранее худший показатель «плюс-минус» принадлежал Джеремайе Робинсон-Эрлу из «Нью-Орлеан Пеликанс», который в 2025 году показал результат -58 в матче с «Майами Хит».

Коди Уильямс был выбран под 10-м номером на драфте НБА 2024 года командой «Юта Джаз» 26 июня 2024 года и подписал контракт с клубом 2 июля.