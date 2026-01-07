За океаном прошло шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Индиана Пейсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:120 (28:22, 32:31, 33:31, 23:35)

В составе победителей лучшим стал защитник Дариус Гарланд, набрав 29 очков, два подбора и шесть передач. У «Индины» лидером стал центровой Паскаль Сиакам, на счету которого 22 балла, четыре подбора и три передачи при двух перехватах.

«Вашингтон Визардз» — «Орландо Мэджик» — 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25)

У «Вашингтон Визардз» лучшим в матче стал атакующий защитник Си Джей Макколлум, который записал на свой счет 27 очков, шесть подборов и пять передач. В составе «Орландо» выделился Джейс Ричардсон: 26 очков, три подбора и три ассиста.

«Мемфис Гриззлис» — «Сан-Антонио Сперс» — 106:105 (21:31, 25:23, 36:27, 24:24)

В составе «Мемфиса» лучшим в составе стал центровой Джарен Джексон, который смог собрать линейку из 21 балла, девяти подборов, двух передач, двух перехватов и трех блоков. Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 30 очков, пять подборов и три ассиста.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Майми Хит» — 122:94 (27:29, 34:25, 32:23, 29:17)

Лучшим у хозяев в матче стал защитник Энтони Эдвардс. На счету американца 26 очков, пять подборов, три передачи и два блока. В составе «Майми Хит» лидером по очкам стал Норманн Пауэлл: 21 балл, три подбора и четыре передачи.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:111 (25:29, 29:22, 32:28, 17:32)

Лидером по очкам в матче стал форвард «Пеликанс» Трей Мерфи. На его счету 42 очка, пять подборов и три передачи. В составе «Лейкерс» лучшими стали Лука Дончич и Леброн Джеймс. На счету словенца 30 баллов, два подбора и десять передач. У звездного форварда 30 очков, восемь передач и восемь подборов.

«Сакраменто Кингс» — «Даллас Маверикс» — 98:100 (35:25, 23:21, 30:30, 20:24)

В составе «королей» лучшим стал Демар Дерозан, который записал на свой счет 21 очко, два подбора и пять передач. У «Далласа» отметился Купер Флэгг: 20 баллов, восемь подборов и шесть передач.