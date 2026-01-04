Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между командами МБА-МАИ и «Уралмаш» из Екатеринбурга. МБА-МАИ одержала победу со счетом 73:68 ( 21:13, 10:17, 20:22, 22:16).

Владислав Трушкин russiabasket.ru

Лучшим игроком матча в составе победителей стал российский форвард Владислав Трушкин, который набрал 16 очков. Еще 14 баллов в актив команды принес разыгрывающий Александр Платунов. За «Уралмаш» отличился американский центровой Октавиус Эллис, который набрал 13 очков.

Следующий матч МБА-МАИ проведет 11 января против «Бетсити Пармы». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Уралмаш» в тот же день встретится с «Локомотивом-Кубань». Начало их матча также запланировано на 19:00 мск.