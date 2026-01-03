За океаном прошли 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 119:99

Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 28 минут и за это врем набрал 10 очков, 8 подборв и 3 результативные передачи.

«Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:123

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 99:111

«Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» — 113:108

Самым результативным игроком встречи при этом стал разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 34 очка.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:122

«Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:121

Самым результативным игроком матча стал зфорвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач.

«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 121:114

«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 129:102

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер смог набрать 33 очка, став самым результативным игроком встречи.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 94:131

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 30 очков, один подбор и семь результативных передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:121

Лука Дончич смог набрать 34 очка и стал самым результативным игроком встречи. 31 очко в активе Леброна Джеймса.