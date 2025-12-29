23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев продолжит карьеру в клубе NСAA «Оклахома Сунерз».

Кирилл Елатонцев globallookpress.com

«Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции. Кроме того, он мастеровит и обладает отличным чутьём под кольцом. Мы воодушевлены его переходом и работаем над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе и системе», — цитирует тренера «Оклахомы» Портера Мозера журналист Джош Каллауэй.

Дебют российского баскетболиста может состояться уже завтра, 30 декабря. «Оклахома» в 4:00 (мск) примет «Миссисипи Вэлли Стэйт».

Ранее Елатонцев играл в Единой лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань».