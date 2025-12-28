Серебро завоевал американец Гус Шумахер , отстав на 1,8 секунды. Норвежец Оскар Опстад Вике стал третьим, отстав на 1,9 секунды. Российский спортсмен Савелий Коростелев финишировал 49-м, уступив Клебо 7,9 секунды.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо , пятикратный олимпийский чемпион, установил лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на стартовом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», проходящей в итальянском Тоблахе. Его результат составил 2.27,1.

Прочие•23/12/2025 08:00 Грусть Петросян и Галлямова, провал Дикиджи, слёзы Ветлугина и Козловского. Итоги ЧР-2026

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Главные темы сейчас

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Прочие•04/10/2025 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Прочие•22/09/2025 18:33 Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•20/10/2025 12:44 Райан Витор: как 19‑летний талант «Васко да Гама» стал целью топ‑клубов Европы

Футбол•18/10/2025 16:24 Гехи, Пакета, Уортон и еще семь «жирных» целей для «Большой шестерки» АПЛ

Футбол•18/10/2025 12:57 Мадридский тупик: Эндрику пора спасать карьеру — или будет поздно

Футбол•18/10/2025 08:19 Не «Спартаком» единым: какие команды называют «народными»?