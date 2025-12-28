Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, установил лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на стартовом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», проходящей в итальянском Тоблахе. Его результат составил 2.27,1.
Серебро завоевал американец Гус Шумахер, отстав на 1,8 секунды. Норвежец Оскар Опстад Вике стал третьим, отстав на 1,9 секунды. Российский спортсмен Савелий Коростелев финишировал 49-м, уступив Клебо 7,9 секунды.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Квалификация, мужчины. Результаты:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.27,1.
2. Гус Шумахер (США) — отставание 1,8.
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +1,9.
4. Люка Шанава (Франция) +2,1.
5. Валерио Гронд (Швейцария) +2,1.