Завершился мужской масс-старт по биатлону в рамках 3-го этапа Кубка Содружества в Чайковском.
Первым дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами преодолел Даниил Серохвостов с результатом 39.30,9 и одним промахом.
Вторым на финише был Александр Логинов (+19,3; 2 промаха). Третье место досталось Александру Поварницыну (+31,9; три промаха).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Масс-старт на 15 км, мужчины:
Даниил Серохвостов (Россия) — 39.30,9 (один промах).
Александр Логинов (Россия) — отставание 19,3 (2).
Александр Поварницын (Россия) +31,9 (3).
Савелий Коновалов (Россия) +34,2 (2).
Дмитрий Евменов (Россия) +34,9 (2).