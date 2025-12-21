Вторым на финише был Александр Логинов (+19,3; 2 промаха). Третье место досталось Александру Поварницыну (+31,9; три промаха).

Первым дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами преодолел Даниил Серохвостов с результатом 39.30,9 и одним промахом.

Завершился мужской масс-старт по биатлону в рамках 3-го этапа Кубка Содружества в Чайковском.

