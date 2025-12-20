Ночью за океаном завершились пять матчей регулярного чемпионата НБА.

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 107:116 (29:29, 30:28, 28:31, 20:28)

Н: Брансон (22), Таунс (22 + 11 подборов), Робинсон (21 + 16 подборов), Бриджес (21).

Ф: Макси (30), Эджкомб (23), Драммонд (14 + 13 подборов).

«Бостон» — «Майами» — 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27)

Центровой гостей Владислав Голдин провел первый матч в НБА.

Россиянин сыграл против «Бостона» (116:129) в регулярном чемпионате лиги. Голдин появился на паркете за 55 секунд до конца четвертой четверти и сделал один результативный пас. Показатель «плюс/минус» составил «+6».

24-летний Голдин не был выбрал на драфте НХЛ-2025, но позже заключил двухсторонний контракт с «Хит».

До карьеры в НБА россиянин с 2020 по 2025 год играл в NCAA за университеты Техаса, Флориды и Мичигана.

Б: Уайт (33), Браун (30), Хаузер (15), Саймонс (14).

М: Уэйр (24 + 14 подборов), Пауэлл (18), Якучионис (17), Адебайо (16 + 10 подборов).

«Кливленд» — «Чикаго» — 125:136 (32:32, 23:34, 44:35, 26:35)

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд (35 очков).

К: Гарлэнд (35), Проктор (16), Томлин (15), Аллен (14 + 12 подборов).

Ч: Бузелис (24), Вучевич (24 + 15 подборов), Гидди (17), Джонс (16).

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 98:126 (19:32, 25:36, 28:34, 26:24)

А: Александер-Уокер (23), Джонсон (17 + 11 подборов), Дэниэлс (11), Рисаше (11).

С: Вембаньяма (26 + 12 подборов), Васселл (18), Касл (17).

«Миннесота» — «Оклахома» — 112:107 (23:33, 25:18, 35:34, 29:22)

Самым результативным в этой игре стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, набравший 26 очков. Именно он принес победу своему клубу, забросив решающий трехочковый.

У гостей лучшим был Шэй Гилджес-Александер (35).