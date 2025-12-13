За океаном прошли 7 матчей регулярного чемпионата НБА. Актуальная таблица здесь.
«Шарлотт» — «Чикаго» — 126:129 (29:33, 32:22, 31:34, 34:40)
Ш: Книппел (33), Бриджес (32), Миллер (18).
Ч: Гидди (26 + 11 передач), Уайт (20), Уильямс (16), Окоро (15).
«Детройт» — «Атланта» — 142:115 (34:33, 35:27, 35:19, 38:36)
Д: Стюарт (17), Каннингем (15), Д. Робинсон (15), Дюрен (14).
А: Александер-Уокер (22), Джонсон (19 + 11 подборов + 11 передач), Дэниэлс (18 + 10 подборов).
«Филадельфия» — «Индиана» — 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15)
Ф: Эмбиид (39), Джордж (23), Эджкомб (22).
И: Сиакам (20), Нембхард (18), Макконнелл (15).
«Вашингтон» — «Кливленд» — 126:130 (24:35, 36:27, 40:23, 26:45)
В: Кэррингтон (27), Макколлум (27), Бэгли (15 + 13 подборов), Джордж (15), Уоткинс (15).
К: Митчелл (48), Э. Мобли (23 + 13 подборов), Гарлэнд (18), Хантер (15).
«Мемфис» — «Юта» — 126:130 (31:36, 33:25, 33:42, 29:27)
М: Альдама (22), Морант (21 + 10 передач), Спенсер (20), Уэллс (19), Кауард (17 + 12 подборов).
Ю: Джордж (39), Маркканен (26), Лав (20), Нуркич (13 + 17 подборов).
«Даллас» — «Бруклин» — 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19)
Д: Дэвис (24 + 14 подборов), Флэгг (22), Маршалл (17), Кристи (15).
Б: Портер (34), Вольф (17), Клэкстон (14 + 10 подборов), Мэнн (12).
«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 120:127 (27:28, 36:33, 28:27, 29:39)
Лучшим игроком встречи стал лидер «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков. У «Тимбервулвз» лучшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл — 27 очков. Центровой «Миннесоты» Руди Гобер оформил дабл-дабл — 24 очка и 14 подборов.
Г: Карри (39), Пост (16), Батлер (15), Спенсер (12), Муди (11)
М: Рэндл (27), Гобер (24 + 14 подборов), Дивинченцо (21), Райд (18), Макдэниэлс (17)