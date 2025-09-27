В субботу, 27 сентября, на легендарной трассе «Нордшляйфе» на «Нюрбургринге» прошла основная гонка чемпионата NLS (Nürburgring Langstrecken Serie) — одного из самых престижных серийных чемпионатов выносливости в Европе.

Макс Ферстаппен globallookpress.com

Победу одержал экипаж, за руль которого сел четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Голландец выступал на Ferrari 296 GT3 в паре с 22-летним британским пилотом Кристофером Лулхэмом.

Квалификация GT3 на «Нордшляйфе» (топ-5)

1. Макс Ферстаппен («Феррари») — 28 кругов.

2. Ян Мордерборо («Форд Мустанг») +24.496.

3. Винсент Колб («Форд Мустанг»)

4. Беднжамин Люхтер («Ауди»)

5. Кристиан Кронес («Астон Мартин»)