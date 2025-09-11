ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 10:57
    • Баринов не отклонил предложение ЦСКА
  • 16:07
    • Аналитический сервис Opta назвал фаворитов Лиги Европы в сезоне-2025/26
    Все новости спорта

    Сливко и Латыпов победили в индивидуальной гонке на летнем ЧР

    Прочие Биатлон
    Завершились мужская и женская индивидуальные гонки на летнем чемпионате России по биатлону.

    Эдуард Латыпов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Латыпов

    У женщин на дистанции 15 км первой стала Виктория Сливко. Она преодолела расстояние за 43 минуты 22,5 секунды и не допустила промахов на 4 огневых рубежах.

    Второй была Наталия Шевченко (+ 0,8 секунды; 1 промах), тройку лучших замкнула Анастасия Гришина (+50,2; 1).

    У мужчин первое место досталось Эударду Латыпов, преодолевшему дистанцию в 20 км за 52 минуты 54,1 секунды с двумя промахами.

    Вторым стал Денис Иродов (+ 44,1 секунды; 1 промах), третье место занял Карим Халили (+52,4; 3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Металлург» Мг и «Динамо» не уложатся в три периода
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному