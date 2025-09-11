Сливко и Латыпов победили в индивидуальной гонке на летнем ЧР

Завершились мужская и женская индивидуальные гонки на летнем чемпионате России по биатлону.

У женщин на дистанции 15 км первой стала Виктория Сливко. Она преодолела расстояние за 43 минуты 22,5 секунды и не допустила промахов на 4 огневых рубежах.

Второй была Наталия Шевченко (+ 0,8 секунды; 1 промах), тройку лучших замкнула Анастасия Гришина (+50,2; 1).

У мужчин первое место досталось Эударду Латыпов, преодолевшему дистанцию в 20 км за 52 минуты 54,1 секунды с двумя промахами.

Вторым стал Денис Иродов (+ 44,1 секунды; 1 промах), третье место занял Карим Халили (+52,4; 3).