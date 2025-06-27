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    «Торонто Рэпторс» объявил об уходе Масаи Уджири с поста президента клуба

    Прочие Баскетбол НБА
    Канадский баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Масаи Уджири, занимавшим пост президента и вице-председателя организации.

    Масаи Уджири
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    Масаи Уджири

    Хотя у Уджири оставался ещё один год по контракту, стороны приняли решение о расставании. Причиной стали внутренние изменения в структуре владельцев клуба: после того, как Эдвард Роджерс, глава Rogers Communications, получил большее влияние, отношения между ним и Уджири оставались напряженными.

    Масаи Уджири возглавил «Рэпторс» в сезоне 2013/14 и стал ключевой фигурой в истории клуба. Наиболее ярким достижением стало завоевание чемпионского титула в 2019 году — тогда Уджири рискнул, пригласив Кавая Ленарда всего на один сезон, что принесло команде первый в истории титул НБА.

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