«Торонто Рэпторс» объявил об уходе Масаи Уджири с поста президента клуба

Канадский баскетбольный клубобъявил о досрочном прекращении сотрудничества с, занимавшим пост президента и вице-председателя организации.

Хотя у Уджири оставался ещё один год по контракту, стороны приняли решение о расставании. Причиной стали внутренние изменения в структуре владельцев клуба: после того, как Эдвард Роджерс, глава Rogers Communications, получил большее влияние, отношения между ним и Уджири оставались напряженными.

Масаи Уджири возглавил «Рэпторс» в сезоне 2013/14 и стал ключевой фигурой в истории клуба. Наиболее ярким достижением стало завоевание чемпионского титула в 2019 году — тогда Уджири рискнул, пригласив Кавая Ленарда всего на один сезон, что принесло команде первый в истории титул НБА.