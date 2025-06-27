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    Йохауг: Понимаю, насколько Карль будет сложно

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    Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг отреагировала на то что представительницу Германии Викторию Карль обвинили в нарушении антидопинговых правил.

    Терезе Йохауг
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    Терезе Йохауг

    «Я шокирована. Печально, что в очередной раз происходит такое. Судя по тому, что я знаю из СМИ, ситуация и обстоятельства аналогичны тем, в которых была я. С острой формой болезни и врачом, который должен её вылечить. Но ответственность спортсмена здесь несомненна.

    Думаю, это очень плохо для Виктории. Я знаю, каково это, поскольку сама была в такой ситуации. Прекрасно понимаю, насколько ей будет сложно», — приводит слова Йохауг NRK.

    Ранее Карль заявила, что принимала препарат для лечения острого бронхита. Теперь немка может пропустить Олимпиаду 2026 года в Италии.

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