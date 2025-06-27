Йохауг: Понимаю, насколько Карль будет сложно

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежкаотреагировала на то что представительницу Германииобвинили в нарушении антидопинговых правил.

«Я шокирована. Печально, что в очередной раз происходит такое. Судя по тому, что я знаю из СМИ, ситуация и обстоятельства аналогичны тем, в которых была я. С острой формой болезни и врачом, который должен её вылечить. Но ответственность спортсмена здесь несомненна.

Думаю, это очень плохо для Виктории. Я знаю, каково это, поскольку сама была в такой ситуации. Прекрасно понимаю, насколько ей будет сложно», — приводит слова Йохауг NRK.

Ранее Карль заявила, что принимала препарат для лечения острого бронхита. Теперь немка может пропустить Олимпиаду 2026 года в Италии.