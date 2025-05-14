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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    «Астана» не будет играть в Единой лиге в следующем сезоне

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    Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, что в следующем сезоне в турнире не примет участие клуб из Казахстана «Астана».

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    «Обновленного формата пока нет, этот вопрос будет обсуждаться с клубами на Совете Лиги. И принятие формата будет именно там, в середине июня, после окончания чемпионата. Конечно же, некоторые вопросы мы предварительно уже решили. Например, известно, что "Астана" в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами.

    И они хотят взять — мы называем это "каникулами". В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой Молодежной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим.

    Будут ли новые участники? Мы, как это традиционно бывает, сейчас обрабатываем поступившие заявки, смотрим, чтобы не было провалов по финансам и в других аспектах. Мне кажется, что Лига все-таки останется в том формате, как сейчас. Больше деталей — после Совета Лиги», — цитирует Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

    По итогам регулярного чемпионата Единой лиги «Астана» стала слабейшей командой лиги, выиграв всего два матча из 44-х.

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