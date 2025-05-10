«Кливленд» победил «Индиану», «Денвер» был сильнее «Оклахомы» в ОТ

За океаном завершились два матча четвертьфинала плей-офф НБА.

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 104:126

«Индиана Пэйсерс» на своем паркете уступила «Кливленд Кавальерс» в третьем матче четвертьфинала плей-офф НБА — 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29).

Главным героем встречи стал атакующий защитник Донован Митчелл, который набрал 43 очка, также у него 9 подборов и 5 ассистов.

У «Индианы» лучшим стал атакующий защитник Беннедикт Матурин, на счету которого 23 очка и один подбор.

Счет в серии стал теперь 2-1 в пользу «Индианы». Четвертый матч в серии состоится 12 мая и начнется в 03:00 (мск).

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч «Индиана» — «Кливленд» — 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29) «Индиана»: Матурин (23), Сиакам (18), Тернер (15), Макконнелл (12)«Кливленд»: Митчелл (43), Струс (20), Аллен (19 + 12 подборов), Э. Мобли (18 + 13 подборов)

«Денвер» — «Оклахома» — 113:104 ОТ

«Денвер» дома в третьей игре четвертьфинала плей-офф НБА обыграл «Оклахому» в овертайме со счетом 113:104 (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2).

Лучшим в составе «Тандер» был защитник Джален Уильямс, набравший 32 очка. У «Наггетс» защитник Джамал Мюррей набрал 27 очков, на счету центрового Николы Йокича 20 очков и 15 подборов.

«Денвер» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертая игра состоится 11 мая в 22:30 (мск).