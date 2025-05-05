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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    Хавьер Паскуаль назван тренером года Единой лиги ВТБ

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль признан лучшим тренером сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    Испанский специалист возглавляет «Зенит» с 2020 года и в этом сезоне привёл команду к победе в регулярном чемпионате, установив ряд клубных рекордов, включая рекордную серию из 23 побед подряд и наибольшее количество побед за сезон.

    Под руководством Паскуаля «Зенит» показал лучшую игру в защите в лиге и уверенно занял первое место по итогам регулярки. Для Паскуаля это уже второй титул «Тренера года» в Единой лиге ВТБ — ранее он получал эту награду в сезоне-2021/22, когда также привёл «Зенит» к чемпионству.

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