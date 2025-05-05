Хавьер Паскуаль назван тренером года Единой лиги ВТБ

Главный тренер петербургскогопризнан лучшим тренером сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ.

Испанский специалист возглавляет «Зенит» с 2020 года и в этом сезоне привёл команду к победе в регулярном чемпионате, установив ряд клубных рекордов, включая рекордную серию из 23 побед подряд и наибольшее количество побед за сезон.

Под руководством Паскуаля «Зенит» показал лучшую игру в защите в лиге и уверенно занял первое место по итогам регулярки. Для Паскуаля это уже второй титул «Тренера года» в Единой лиге ВТБ — ранее он получал эту награду в сезоне-2021/22, когда также привёл «Зенит» к чемпионству.