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    НБА. «Индиана» обыграла «Кливленд», «Голден Стэйт» одолел «Хьюстон»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Индиана» в первом матче второго раунда плей-офф НБА победила в гостях «Кливленд» со счетом 121:112.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. Баскетболист набрал 33 очка.

    Счет в серии 1-0 в пользу «Индианы». Вторая встреча состоится 7 мая и начнется в 02:00 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    В седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» гости выиграли 103:89 и победили в серии со счетом 4-3.

    У гостей наивысшей результативностью отметился защитник Бадди Хилд, на счету которого 33 очка, три подбора и три передачи. У Стефена Карри дабл-дабл из 22 очков, 10 подборов и семи передач.

    В следующей стадии в рамках 1/4 плей-офф «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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