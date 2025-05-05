НБА. «Индиана» обыграла «Кливленд», «Голден Стэйт» одолел «Хьюстон»

в первом матче второго раунда плей-офф НБА победила в гостяхсо счетом 121:112.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. Баскетболист набрал 33 очка.

Счет в серии 1-0 в пользу «Индианы». Вторая встреча состоится 7 мая и начнется в 02:00 мск.

Прогнозы и ставки на НБА

В седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» гости выиграли 103:89 и победили в серии со счетом 4-3.

У гостей наивысшей результативностью отметился защитник Бадди Хилд, на счету которого 33 очка, три подбора и три передачи. У Стефена Карри дабл-дабл из 22 очков, 10 подборов и семи передач.

В следующей стадии в рамках 1/4 плей-офф «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».