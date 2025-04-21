«Нью-Йорк» сыграет дома с «Детройтом», «Денвер» постарается повторить успех против «Клипперс»

22 апреля в рамках первого раунда плей-офф НБА состоятся два матча.

«Нью-Йорк» проведёт второй домашний поединок против «Детройта» и ведёт в серии 1-0 после впечатляющей победы с рывком 21:0 в четвёртой четверти первого матча. Игра начнется в 2:30 по московскому времени.

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«Денвер» также примет «Клипперс» на своей площадке, имея преимущество в серии 1-0 после напряжённой победы в овертайме. Поединок начнется в 5:00 по московскому времени.

Оба коллектива постараются укрепить свои позиции и увеличить отрыв в серии до двух побед. Первый раунд плей-офф продолжается, и борьба за выход в следующий этап только набирает обороты.