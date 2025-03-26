НБА. «Нью-Йорк Никс» обыграли «Даллас», «Оклахома-Сити» победила «Сакраменто»

в матче регулярного чемпионата НБА дома победилисо счетом 128:113.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Наджи Маршалл, набравший 38 очков.

«Никс» с 45 победами в 71 матче занимают третье место в Восточной конференции, «Даллас» с 35 победами в 73 играх — на 11-й строчке «Запада».

«Оклахома-Сити» в гостях одолела «Сакраменто» со счетом 121:105.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

«Оклахома-Сити» с 60 победами в 72 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 35 победами в 72 играх — на девятой строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 26 марта

«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 104:111

«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 122:96

«Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:86

«Нью-Йорк Никс» — «Даллас Маверикс» — 128:113

«Хьюстон Рокетс» — «Атланта Хоукс» — 121:114

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:140

«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:121

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 111:122