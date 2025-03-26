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    НБА. «Нью-Йорк Никс» обыграли «Даллас», «Оклахома-Сити» победила «Сакраменто»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА дома победили «Даллас» со счетом 128:113.

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    Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Наджи Маршалл, набравший 38 очков.

    «Никс» с 45 победами в 71 матче занимают третье место в Восточной конференции, «Даллас» с 35 победами в 73 играх — на 11-й строчке «Запада».

    «Оклахома-Сити» в гостях одолела «Сакраменто» со счетом 121:105.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

    «Оклахома-Сити» с 60 победами в 72 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 35 победами в 72 играх — на девятой строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 26 марта

    «Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 104:111

    «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 122:96

    «Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:86

    «Нью-Йорк Никс» — «Даллас Маверикс» — 128:113

    «Хьюстон Рокетс» — «Атланта Хоукс» — 121:114

    «Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 103:140

    «Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:121

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 111:122

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