Германия хочет провести Олимпийские игры 2036 года

собирается претендовать на проведение

В качестве города проведения будет выдвинут Берлин вместе с федеральными землями Бранденбург, Саксония, Мекленбург-Западная Померания и Шлезвиг-Гольштейн, об этом сообщила сенатор от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Шпрангер.

Города желающие принять ОИ-2036 должны до 31 мая 2025 года подать заявки НОК Германии, после чего они будут изучены и приняты к сентябрю 2025 года. В итоге в июне 2026-го от Германии будет выдвинута единая заявка. В МОК она будет отправлена в декабре 2027 года.

В настоящий момент на проведение Олимпийских игр 2036 претендуют Турция (Стамбул), Чили (Сантьяго), Индонезия (Нусантара) и Индия.