ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ
  • 19:42
    • «Ак Барс» уверенно обыграл «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
  • 19:15
    • «Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
  • 17:18
    • Бундеслига в новом сезоне стартует на Okko
    Все новости спорта

    Германия хочет провести Олимпийские игры 2036 года

    Прочие Олимпизм
    Германия собирается претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 годах.

    Олимпийский стадион в Берлине
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олимпийский стадион в Берлине

    В качестве города проведения будет выдвинут Берлин вместе с федеральными землями Бранденбург, Саксония, Мекленбург-Западная Померания и Шлезвиг-Гольштейн, об этом сообщила сенатор от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Шпрангер.

    Города желающие принять ОИ-2036 должны до 31 мая 2025 года подать заявки НОК Германии, после чего они будут изучены и приняты к сентябрю 2025 года. В итоге в июне 2026-го от Германии будет выдвинута единая заявка. В МОК она будет отправлена в декабре 2027 года.

  • Кадровые перестановки во главе МОК. Наступит ли оттепель для олимпийской сборной России?
  • Смена руководства МОК вовсе не гарантирует российским спортсменам возвращение на ОИ
  • 03/03/2025

    • В настоящий момент на проведение Олимпийских игр 2036 претендуют Турция (Стамбул), Чили (Сантьяго), Индонезия (Нусантара) и Индия.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы справятся с непростыми гостями?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Москвичи начнут серию с победы
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:302025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному