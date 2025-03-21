Новая глава МОК сообщила, что хочет провести переговоры о возвращении России на ОИ-2026

«Нам нужно внимательно изучить каждую ситуацию. Хочу создать рабочую группу, которая попытается выработать политику, некоторые рамки, которые помогут нам как движению принимать решения в случае конфликтов. У нас есть конфликты в Африке, это ужасно. К сожалению, это не прекратится.
Как мы собираемся обеспечить всем спортсменам возможность приехать на Олимпийские игры? Наша обязанность также заключается в том, чтобы гарантировать безопасность всех этих спортсменов, когда они прибудут на место, и чтобы мы защищали и поддерживали их во время Олимпийских игр.
Так что здесь есть хороший баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов», — цитирует Ковентри Sky News.
Вчера, 20 марта, 42-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом МОК, став первой женщиной в истории на этом посту.