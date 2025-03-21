Новая глава МОК сообщила, что хочет провести переговоры о возвращении России на ОИ-2026

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК)заявила, что намерена пересмотреть отстранение России и других стран от Олимпийских игр из-за конфликтов и хочет попробовать вернуть их в олимпийскую семью.

«Нам нужно внимательно изучить каждую ситуацию. Хочу создать рабочую группу, которая попытается выработать политику, некоторые рамки, которые помогут нам как движению принимать решения в случае конфликтов. У нас есть конфликты в Африке, это ужасно. К сожалению, это не прекратится.

Как мы собираемся обеспечить всем спортсменам возможность приехать на Олимпийские игры? Наша обязанность также заключается в том, чтобы гарантировать безопасность всех этих спортсменов, когда они прибудут на место, и чтобы мы защищали и поддерживали их во время Олимпийских игр.

Так что здесь есть хороший баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов», — цитирует Ковентри Sky News.

Вчера, 20 марта, 42-летняя Кирсти Ковентри была избрана новым президентом МОК, став первой женщиной в истории на этом посту.