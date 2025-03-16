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    НБА. «Оклахома» была сильнее «Детройта», «Бостон» победил «Бруклин», «Денвер» уступил «Вашингтону»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 16 марта

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    Никола Йокич
    «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» со счетом 113:115.

    У победителей самым результативным стали латвийский центровой Кристапс Порзингис (24 очка + 2 подбора), легкий форвард Джейсон Тейтум (20 очков + 8 подборов + 8 передач) и Пэйтон Притчард (22 очка).

    В составе хозяев лучшим был тяжелый форвард Кэмерон Джонсон (23 очка + 10 подборов + 6 передач).

    «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Нью-Йорк Никс» — 97:94.

    У хозяев лучшим был Стефен Карри (28 очков + 7 подборов + 5 передач). У «Никс» отличился центровой Карл-Энтони Таунс (29 очков + 12 подборов).

    Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

    «Денвер Наггетс» на своем паркете потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» — 123:126.

    У «столичных» самым результативным стал француз Алекс Сарр (34 очка + 6 подборов + 5 передач).

    В составе хозяев лучшим был сербский центровой Никола Йокич (40 очков + 13 подборов + 9 передач).

    Все результаты игрового дня НБА 16 марта:
    • «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 113:115;
    • «Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 107:113;
    • «Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 117:114;
    • «Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 125:91;
    • «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;
    • «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:115
    • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 97:94;
    • «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 123:126.

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