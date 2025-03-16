НБА. «Оклахома» была сильнее «Детройта», «Бостон» победил «Бруклин», «Денвер» уступил «Вашингтону»

У победителей самым результативным стали латвийский центровой Кристапс Порзингис (24 очка + 2 подбора), легкий форвард Джейсон Тейтум (20 очков + 8 подборов + 8 передач) и Пэйтон Притчард (22 очка).
В составе хозяев лучшим был тяжелый форвард Кэмерон Джонсон (23 очка + 10 подборов + 6 передач).
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Нью-Йорк Никс» — 97:94.
У хозяев лучшим был Стефен Карри (28 очков + 7 подборов + 5 передач). У «Никс» отличился центровой Карл-Энтони Таунс (29 очков + 12 подборов).
Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.
«Денвер Наггетс» на своем паркете потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» — 123:126.
У «столичных» самым результативным стал француз Алекс Сарр (34 очка + 6 подборов + 5 передач).
В составе хозяев лучшим был сербский центровой Никола Йокич (40 очков + 13 подборов + 9 передач).
Все результаты игрового дня НБА 16 марта:
- «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 113:115;
- «Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 107:113;
- «Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 117:114;
- «Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 125:91;
- «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:115
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 97:94;
- «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 123:126.