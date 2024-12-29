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    НБА. «Лейкерс» выиграл у «Сакраменто», «Даллас» в гостях уступил «Портленду»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Голден Стэйт» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    У хозяев 34 очка набрал Джонатан Куминга, на счету лидера «Уорриорз» Стефена Карри 22 очка.

    «Голден Стэйт» занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Финикс» — на 11-й строчке.

    «Даллас» на выезде проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:126.

    Самым результативным игроком «Маверикс» стал Кайри Ирвинг, который набрал 46 очков.

    «Даллас» занимает четвертое место в таблице «Запада», «Портленд» — на 13-й строчке.

    «Лейкерс» дома обыграли «Сакраменто» со счетом 132:122.

    У хозяев 36 очков, 15 подборов и 8 передач сделал форвард Энтони Дэвис.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 29 декабря

    «Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 94:106

    «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:136

    «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 116:111

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 109:105

    «Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 134:121

    «Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:114

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 126:122

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 132:122

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