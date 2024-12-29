НБА. «Лейкерс» выиграл у «Сакраменто», «Даллас» в гостях уступил «Портленду»

У хозяев 34 очка набрал Джонатан Куминга, на счету лидера «Уорриорз» Стефена Карри 22 очка.
«Голден Стэйт» занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Финикс» — на 11-й строчке.
«Даллас» на выезде проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:126.
Самым результативным игроком «Маверикс» стал Кайри Ирвинг, который набрал 46 очков.
«Даллас» занимает четвертое место в таблице «Запада», «Портленд» — на 13-й строчке.
«Лейкерс» дома обыграли «Сакраменто» со счетом 132:122.
У хозяев 36 очков, 15 подборов и 8 передач сделал форвард Энтони Дэвис.
Все результаты игрового дня НБА 29 декабря
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 94:106
«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:136
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 116:111
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 109:105
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 134:121
«Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:114
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 126:122
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 132:122