Вслед за тренером «Самару» покидает и капитан

покидает БК «Самару», сообщает официальный сайт клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Гудумак Фото: vtb-league.com

31-летний капитан решил продолжить карьеру в одном из российских топ-клубов.

Три дня назад, 25 декабря, об уходе из «Самары» сообщил главный тренер Дражен Анзулович, под руководством которого команда в прошлом сезоне впервые в своей истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Причиной исхода ведущих баскетболистов и тренерского штаба стали серьезные финансовые проблемы в БК «Самаре» и урезание бюджета. Сейчас команда идет девятой в Единой лиге с 7 победами в 21 матче.