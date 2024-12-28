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    Вслед за тренером «Самару» покидает и капитан

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Александр Гудумак покидает БК «Самару», сообщает официальный сайт клуба.

    Александр Гудумак
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    Александр Гудумак

    31-летний капитан решил продолжить карьеру в одном из российских топ-клубов.

    Три дня назад, 25 декабря, об уходе из «Самары» сообщил главный тренер Дражен Анзулович, под руководством которого команда в прошлом сезоне впервые в своей истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ.

    Причиной исхода ведущих баскетболистов и тренерского штаба стали серьезные финансовые проблемы в БК «Самаре» и урезание бюджета. Сейчас команда идет девятой в Единой лиге с 7 победами в 21 матче.

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