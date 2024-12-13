Бородавко: Большунов пробежит все гонки в Чусовом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал возвращение лидера командык соревнованиям после проблем со здоровьем.

«Большунов чувствует себя уже значительно лучше. Но пока на его самочувствии сказывается то, что десять дней у него не было активных тренировок. Сегодня он впервые в сезоне был в более-менее нормальном состоянии в гонке.

Саша, конечно, соскучился по соревнованиям, изголодался. Жаль только, что не сумел удержать сегодня преимущество, которое у него было, а так был бы первым. По нашим планам Большунов пробежит все гонки в Чусовом», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

Трехкратный олимпийский чемпион пробежал первую гонку после болезни 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край) и стал вторым. Первым к финишу пришел Андрей Мельниченко, обогнавший Большунова на 0,8 секунды.