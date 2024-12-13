Бородавко: Большунов пробежит все гонки в Чусовом

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
«Большунов чувствует себя уже значительно лучше. Но пока на его самочувствии сказывается то, что десять дней у него не было активных тренировок. Сегодня он впервые в сезоне был в более-менее нормальном состоянии в гонке.
Саша, конечно, соскучился по соревнованиям, изголодался. Жаль только, что не сумел удержать сегодня преимущество, которое у него было, а так был бы первым. По нашим планам Большунов пробежит все гонки в Чусовом», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».
Трехкратный олимпийский чемпион пробежал первую гонку после болезни 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край) и стал вторым. Первым к финишу пришел Андрей Мельниченко, обогнавший Большунова на 0,8 секунды.