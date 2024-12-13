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    Бородавко: Большунов пробежит все гонки в Чусовом

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    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возвращение лидера команды Александра Большунова к соревнованиям после проблем со здоровьем.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Большунов чувствует себя уже значительно лучше. Но пока на его самочувствии сказывается то, что десять дней у него не было активных тренировок. Сегодня он впервые в сезоне был в более-менее нормальном состоянии в гонке.

    Саша, конечно, соскучился по соревнованиям, изголодался. Жаль только, что не сумел удержать сегодня преимущество, которое у него было, а так был бы первым. По нашим планам Большунов пробежит все гонки в Чусовом», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

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