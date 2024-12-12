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    Арвидас Сабонис высказался о сыне Домантасе

    Прочие Баскетбол НБА
    Легендарный советский баскетболист, чемпион Олимпиады 1988 года Арвидас Сабонис прокомментировал игру своего сына Домантаса в НБА.

    Домантас Сабонис
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    Домантас Сабонис

    «Я очень рад, что в НБА есть кровь Сабониса. При этом Домантас здорово себя проявляет. Моя история закончилась быстро. Настал черёд его истории, и она будет длинной.

    Послушайте, мне почти 60 лет. Все знают обо мне всё, что нужно. Всё уже сказано. Но Дома — это уже другая история. Что касается меня… О чём ещё говорить?» — приводит слова Сабониса-старшего издание ESPN US.

    28-летний Домантас Сабонис выступает в НБА с 2016 года. Сейчас его клубом является «Сакраменто», ранее он выступал за «Индиану» и «Оклахому». Как и отец, он играет на позиции центрового.

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