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    НБА. «Сан-Антонио» победил «Сакраменто», «Даллас» выиграл у «Портленда»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сан-Антонио» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка, а также сделавший 14 подборов и 11 передач.

    «Сан-Антонио» одержал 11-ю победу и занимает 10-е место в Западной конференции, «Сакраменто» потерпел 12-е поражение идет 12-м.

    «Даллас» переиграл «Портленд» — 137:131. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 36 очков.

    «Даллас» одержал 13-ю победу и занимает 4-е место на «Западе», «Портленд» потерпел 13-е поражение и идет 13-м.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 2 декабря

    «Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 119:116

    «Нью-Йорк Никс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:85

    «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 115:111

    «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:116

    «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:105

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 131:137

    «Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:127

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 126:122

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