НБА. «Сан-Антонио» победил «Сакраменто», «Даллас» выиграл у «Портленда»

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка, а также сделавший 14 подборов и 11 передач.
«Сан-Антонио» одержал 11-ю победу и занимает 10-е место в Западной конференции, «Сакраменто» потерпел 12-е поражение идет 12-м.
«Даллас» переиграл «Портленд» — 137:131. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 36 очков.
«Даллас» одержал 13-ю победу и занимает 4-е место на «Западе», «Портленд» потерпел 13-е поражение и идет 13-м.
Все результаты игрового дня НБА 2 декабря
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 119:116
«Нью-Йорк Никс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:85
«Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 115:111
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:116
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:105
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 131:137
«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:127
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 126:122