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    Бородавко: У Большунова были проблемы со здоровьем и в целом с тренировочной работой

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии Александра Большунова. Он надеется, что спортсмен наберет оптимальные кондиции.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    1 декабря лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки классическим стилем на 10 километров на втором этапе Кубка России в Вершине Теи. Коростелев преодолел дистанцию за 23 минуты 25 секунд. Большунов завершил гонку девятым с отставанием 48,1 секунды.

    «С мотивацией нет проблем, у него были проблемы со здоровьем и в целом с тренировочной работой. В связи с этим на снегу не смогли выполнить определенное количество скоростной работы. Видно, что движения медленные, нет резкости, нет мощности, не выходит на свои максимальные пульсы, которые он мог показывать в лучшие годы. Поэтому пока состояние далеко от пика», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

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