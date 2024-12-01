Бородавко: У Большунова были проблемы со здоровьем и в целом с тренировочной работой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкамвысказался о состоянии. Он надеется, что спортсмен наберет оптимальные кондиции.

1 декабря лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки классическим стилем на 10 километров на втором этапе Кубка России в Вершине Теи. Коростелев преодолел дистанцию за 23 минуты 25 секунд. Большунов завершил гонку девятым с отставанием 48,1 секунды.

«С мотивацией нет проблем, у него были проблемы со здоровьем и в целом с тренировочной работой. В связи с этим на снегу не смогли выполнить определенное количество скоростной работы. Видно, что движения медленные, нет резкости, нет мощности, не выходит на свои максимальные пульсы, которые он мог показывать в лучшие годы. Поэтому пока состояние далеко от пика», — сказал Бородавко «Матч ТВ».