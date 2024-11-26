НБА. «Бостон» победил «Клипперс», «Мемфис» взял верх над «Портлендом» и другие матчи НБА

Самым результативным на паркете стал центровой гостей Ивица Зубац, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов.
«Бостон» продлил победную серию до 6 матчей и с 15 победами занимает второе место в Восточной конференции. «Клипперс» с 11 победами — на седьмой строчке.
«Мемфис» на своем паркете обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 22 очка и сделавший 2 подбора.
Все результаты игрового дня НБА 26 ноября
«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 84:95
«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 102:100
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:110
«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:130
«Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 119:129
«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:94
«Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 123:98
«Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:145
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс» — 120:128