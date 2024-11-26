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    НБА. «Бостон» победил «Клипперс», «Мемфис» взял верх над «Портлендом» и другие матчи НБА

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    «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Клипперс» со счетом 126:94.

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    НБА

    Самым результативным на паркете стал центровой гостей Ивица Зубац, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов.

    «Бостон» продлил победную серию до 6 матчей и с 15 победами занимает второе место в Восточной конференции. «Клипперс» с 11 победами — на седьмой строчке.

    «Мемфис» на своем паркете обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 22 очка и сделавший 2 подбора.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 26 ноября

    «Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 84:95

    «Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 102:100

    «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:110

    «Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:130

    «Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 119:129

    «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:94

    «Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 123:98

    «Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:145

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс» — 120:128

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