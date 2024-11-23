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    НБА. «Денвер» проиграл «Далласу», «Лос-Анджелес» одолел «Сакраменто»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете уступил «Далласу» со счетом 120:123.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным в этой встрече стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 33 очка и сделавший 17 подборов и 10 передач.

    «Денвер» с 8 победами в 14 играх занимает пятое место в Западной конференции, «Даллас» с 9 победами в 16 встречах — на седьмой строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Сакраменто» со счетом 104:88.

    Самым результативным в этой встрече стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков.

    «Лос-Анджелес» с 10 победами в 17 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 8 победами в 16 играх — на 11-й строчке.

    Все результаты игрового дня НБА 23 ноября

    «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 96:108

    «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 113:98

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:112

    «Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:88

    «Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 136:122

    «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:117

    «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 120:123

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 104:88

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