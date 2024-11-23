НБА. «Денвер» проиграл «Далласу», «Лос-Анджелес» одолел «Сакраменто»

Самым результативным в этой встрече стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 33 очка и сделавший 17 подборов и 10 передач.
«Денвер» с 8 победами в 14 играх занимает пятое место в Западной конференции, «Даллас» с 9 победами в 16 встречах — на седьмой строчке.
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Сакраменто» со счетом 104:88.
Самым результативным в этой встрече стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков.
«Лос-Анджелес» с 10 победами в 17 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 8 победами в 16 играх — на 11-й строчке.
Все результаты игрового дня НБА 23 ноября
«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 96:108
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 113:98
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:112
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:88
«Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 136:122
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:117
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 120:123
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 104:88