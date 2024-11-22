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    НБА. «Лейкерс» проиграл «Орландо», «Сан-Антонио» был сильнее «Юты»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 22 ноября

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    Энтони Дэвис («Лейкерс»)
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    Энтони Дэвис («Лейкерс»)
    В регулярном чемпионате НБА завершились четыре матча.

    «Торонто» на своем паркете переиграл «Миннесоту» — 110:105.

    В составе победителей лучшим стал Энтони Эдвардс, у которого 26 очков, три подбора и две передачи.

    Больше всего очков в матче набрал защитник «Торонто» Ар Джей Барретт (31). Также у него 7 подборов и 3 ассиста. Вторым по результативности стал Крис Буше, он набрал 22 очка и сделал четыре подбора.

    Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

    «Сан-Антонио» дома был сильнее «Юты» — 126:118.

    У хозяев стоит отметить форварда Харрисона Барнса, на счету которого дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и одна передача. У защитника Стефона Касла (18 очков + 3 подбора + 6 передач).

    Больше всего очков в матче набрал форвард «Юты» Лаури Маркканен (27).

    «Лейкерс» оказался слабее «Орландо» — 118:119.

    Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал самым результативным в матче с 39 очками, также у него 9 подборов и два ассиста. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 31 очко, 10 подборов и семь передач.

    У победителей лучшим был Франц Вагнер (37 очков+ 6 подборов + 11 передач)

    Все матчи игрового дня НБА:
    • «Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 123:121 ОТ;
    • «Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:105;
    • «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 126:118;
    • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 118:119.
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