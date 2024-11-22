НБА. «Лейкерс» проиграл «Орландо», «Сан-Антонио» был сильнее «Юты»

В регулярном чемпионате НБА завершились четыре матча.

«Торонто» на своем паркете переиграл «Миннесоту» — 110:105.

В составе победителей лучшим стал Энтони Эдвардс, у которого 26 очков, три подбора и две передачи.

Больше всего очков в матче набрал защитник «Торонто» Ар Джей Барретт (31). Также у него 7 подборов и 3 ассиста. Вторым по результативности стал Крис Буше, он набрал 22 очка и сделал четыре подбора.

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«Сан-Антонио» дома был сильнее «Юты» — 126:118.

У хозяев стоит отметить форварда Харрисона Барнса, на счету которого дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и одна передача. У защитника Стефона Касла (18 очков + 3 подбора + 6 передач).

Больше всего очков в матче набрал форвард «Юты» Лаури Маркканен (27).

«Лейкерс» оказался слабее «Орландо» — 118:119.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал самым результативным в матче с 39 очками, также у него 9 подборов и два ассиста. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 31 очко, 10 подборов и семь передач.

У победителей лучшим был Франц Вагнер (37 очков+ 6 подборов + 11 передач)