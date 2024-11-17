«Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит» победили в Единой лиге

Завершились пять матчей Единой лиги ВТБ по баскетболу.

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Автодор» — 83:64 (15:15, 20:19, 24:17, 28:21).

Лучшим в составе «Локомотива-Кубань» был разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 18 очков. У «Автодора» самым результативным стал Душан Беслач (17).

«Парма» дома уступила «Зениту» — 74:86 (16:23; 21:23; 16:21; 21:19).

Для питерцев это восьмая победа кряду. Самым результативным в их составе стал Дуэйн Бэйкон, набравший в матче 19 очков.

У «Пармы» больше всего набрали очков Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс (по 23).

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УНИКС разгромил «Енисей» - 96:74 (24:19, 25:17, 19:17, 28:21).

Лучшим у УНИКСа стал американский форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе встречи он набрал 31 очко, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват.

«Самара» выиграла у МБА-МАИ — 101:88 (23:25, 30:29, 22:17, 26:17).

«Уралмаш» в овертайме победил «Нижний Новгород» — 93:81 (24:15, 22:16, 14:17, 17:29, 16:4 от).