НБА. «Сан-Антонио» победил «Сакраменто», «Кливленд» выиграл у «Чикаго»

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка.
«Сперс» одержали 5-ю победу и располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Сакраменто» потерпел 5-е поражение и занимает 10-е место.
«Кливленд» в гостях одержал победу над «Чикаго» — 119:113.
«Кливленд» одержал 12-ю победу и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Чикаго», потерпевший 7-е поражение располагается на 9-й строчке.
Все результаты игрового дня НБА 12 ноября
«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:119
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 105:107
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:128
«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 107:92
«Сан-Антонио Сперс» — «Сакраменто Кингз» — 116:96