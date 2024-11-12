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    НБА. «Сан-Антонио» победил «Сакраменто», «Кливленд» выиграл у «Чикаго»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:96.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка.

    «Сперс» одержали 5-ю победу и располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Сакраменто» потерпел 5-е поражение и занимает 10-е место.

    «Кливленд» в гостях одержал победу над «Чикаго» — 119:113.

    «Кливленд» одержал 12-ю победу и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а «Чикаго», потерпевший 7-е поражение располагается на 9-й строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 12 ноября

    «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:119

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 105:107

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:128

    «Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 107:92

    «Сан-Антонио Сперс» — «Сакраменто Кингз» — 116:96

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