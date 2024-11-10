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    «Зенит» обыграл «Автодор», «Локомотив-Кубань» разгромил «Астану»

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    Завершились три матча Единой лиги ВТБ.

    Дуэйн Бэйкон
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    Дуэйн Бэйкон

    Саратовский «Автодор» на своем паркете в напряженной борьбе уступил петербургскому «Зениту» — 84:88 (20:34; 25:16; 16:21; 23:17).

    Для команды это уже шестая победа подряд.

    Самым результативным у победителей стал Дуэйн Бэйкон (25 очков, 7 подборов), по 14 очков набрали Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс.

    У хозяев лучшим стал Калеб Агада, оформивший по ходу встречи дабл-дабл — 19 очков, 10 передач и семь подборов.

    Таблицу чемпионата России можно посмотреть по ссылке.

    «Локомотив-Кубань» не оставил никаких шансов «Астане» — 93:59 (13:15, 32:13, 20:19, 28:12).

    Больше всех очков у хозяев набрал Всеволод Ищенко (15), также у него 5 подборов и 5 ассистов.

    В «Астане» самым результативным оказался Дэниэл Утоми, на счету которого 15 очков, пять подборов и три передачи.

    Красноярский «Енисей» дома вырвал победу на последних секундах у московского МБА-МАИ — 78:76 (21:21, 23:16, 15:21, 19:18).

    Самым результатативным игроком встречи стал форвард гостей Владислав Трушкин (29). У победителей лучшим был Виктор Сэндерс (15).

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