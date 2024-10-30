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    НБА. «Сакраменто» выиграл у «Юты», «Денвер» победил «Бруклин» и другие матчи НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сакраменто» в гостях победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:96.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным игроком оказался центровой гостей Домантас Сабонис. Литовец сделал дабл-дабл: у него 28 очков и 11 подборов.

    «Юта» потерпела четвертое поражение кряду. «Джаз» еще не выиграли ни одного матча в сезоне-2024/25.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Денвер» на выезде обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:139 ОТ.

    Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб оформил трипл-дабл: у него 29 очков, 18 подборов и 16 передач.

    Все результаты игрового дня НБА 30 октября

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 114:120

    «Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс» — 139:144 OT

    «Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 96:113

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:106

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