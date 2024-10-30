НБА. «Сакраменто» выиграл у «Юты», «Денвер» победил «Бруклин» и другие матчи НБА

Самым результативным игроком оказался центровой гостей Домантас Сабонис. Литовец сделал дабл-дабл: у него 28 очков и 11 подборов.
«Юта» потерпела четвертое поражение кряду. «Джаз» еще не выиграли ни одного матча в сезоне-2024/25.
«Денвер» на выезде обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:139 ОТ.
Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб оформил трипл-дабл: у него 29 очков, 18 подборов и 16 передач.
Все результаты игрового дня НБА 30 октября
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 114:120
«Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс» — 139:144 OT
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз» — 96:113
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:106